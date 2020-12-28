Asgari ücrette karar günü

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak.

Fotoğraf: Reuters

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlenecek.

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İşçi kesimini Türk-İş’in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021’de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık’ta TİSK’in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapan komisyon, salgına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi düzenlemişti.

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Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜİK’in asgari ücrette önerisi 2 bin 792 lira 10 kuruş olurken, Türk-İş 3 bin liranın üstünde teklif beklediklerini, DİSK ise önerilerinin 3 bin 800 lira olduğunu duyurdu. CHP yönetimi ise asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini belirtti.