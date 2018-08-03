Asgari ücretliye İstanbul’da ev yok: Maaş, kira ortalamasının altında

Asgari ücretle çalışan kişinin 1603 liralık maaşı, ortalam ev kirasının 1710 lira olduğu İstanbul’a yetmiyor.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre İstanbul genelinde kiralık evler ortalama 110 metrekare büyüklüğe sahip ve kira bedeli de 1710 lirayı buluyor.

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Endeks verilerine göre İstanbul’da kira fiyatları en düşük ve ortalama kira değeri bin lira altında olan ilçeler sırasıyla 713 lirayla Arnavutköy, 905 lirayla Esenyurt ve 966 lirayla Silivri.

İstanbul’da kira değerleri en yüksek ilçelere bakıldığında ise Beşiktaş ve Sarıyer öne çıkıyor. Beşiktaş ve Sarıyer’de ortalama kira 3 bin 500 lira seviyesine ulaşıyor. Beşiktaş’ta ortalama kira 3 bin 450 lira, Sarıyer’de 3 bin 572 lira.

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Bu iki ilçeyi ortalama 2 bin 629 lirayla Beykoz, 2 bin 688 lirayla Kadıköy, 2 bin 938 lirayla Bakırköy izliyor.

Ortalama kira değeri bin lira ve 1500 lira arasındaki ilçeler Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece.

Ortalama kira değeri 1500 ve 2 bin 500 lira arasındaki ilçeler ise Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir, Beyoğlu ve Eyüp.