Asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 385 liraya çıktı

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), temmuz ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Buna göre, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 2 bin 385 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 8 bin 249 liraya yükseldi.

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Türkiye’de asgari ücret 2 bin 324 lira.

Haziran ayı için açlık sınırı 2 bin 367, yoksulluk sınırı ise 8 bn 186 liraydı.

BİSAM’a göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir erkek 638, kadın 619, 15-18 yaş arasındaki genç 678, 4-6 yaş grubu çocuk ise 450 lira harcamalı.

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Açlık sınırının üzerine eklenen eğitim, sağlık, ısınma, ulaşım ve eğlence gibi kalemlerle aylık harcama 8 bin 249 lirayı buluyor.

Araştırmaya göre Haziran 2003’te dört kişilik ailenin beslenme için günlük ayırması gereken miktar 15 lira 30 kuruşken, bugün 79 lira 50 kuruşa yükseldi.

İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 564, İzmir’de 2 bin 603, Ankara ise 2 bin 309 lira olarak tespit edildi.