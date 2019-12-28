Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

Fotoğraf: DHA

Genel Kurul’dan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret zam oranının taleplerine yaklaşmamasına rağmen, beklenen enflasyonun üç-dört puan üzerinde olmasının olumlu olduğunu belirtti.

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Arslan, ‘jest’le ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum. Eğer jest enflasyonun üzerinde bir rakamsa, zaten hükümetin uzun yıllardır enflasyonun üzerinde bir asgari ücret belirlediğini biliyoruz. Biz işçi kesiminin talebinin kabul edileceğini düşünmüştük, jest olarak böyle bir beklentimiz vardı; ama bu gerçekleşmedi. İşverenler açısından da olamaz. Çünkü daha önce 500’den fazla işçi çalıştıran işyerlerine 100 lira, 500’den az işçi çalıştıran işyerlerine 150 lira destek sağlanırken bu sefer 75 liraya indirildi. Orada da bir jest göremiyorum.”

‘Bakanın söyledikleri komisyonun çalışma esasına uygun değil’

Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) bugünkü genel kurulunda işçi ve işverenlerin gelecek yıl kendi aralarında anlaşacaklarına dair açıklamasını ise şöyle değerlendirdi: “Bu aslında komisyonun çalışma esasına uygun değil. Burada kamunun olmadığı ikili bir sosyal diyalog olsa anlarım. Örneğin Avrupa Birliği’nde (AB), Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi’nde işçi ve işverenler birlikte çalışıyor. İşçiler ve işverenler herhangi bir konuda uzlaşırsa bu AB’nin direktifi oluyor. Böyle bir uygulama Türkiye’nin mevzuatında olmadığı için doğal olarak hükümet asgari ücreti belirleyen taraf oluyor. Bakanın düşüncesi tabii ki iyi bir temenni; ama bir mevzuat değişikliği yapılırsa bu yapılır.”

Zümrüt, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bana söz verdiler. İnşallah gelecek sene iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil. Asgari ücret, işveren ve işçinin anlaştığı, bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi.”