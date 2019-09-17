Asgari ücrete Facebook içeriği denetleyenler dertli: Psikolojileri bozulmuş

İngiliz Guardian gazetesi asgari ücret karşılığında günde sekiz saat Facebook içeriği denetleyenlerin ‘psikolojisinin bozulduğunu‘ yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Gazetenin isimlerini gizli tuttuğu Facebook veya Facebook’tan içerik moderatörlüğü üstlenmiş şirketlerde çalışan kişilerden bazıları sakıncalı içeriklere ‘bağımlı hale geldi.’ Bazıları da nefret söylemi ve sahte haberlerin etkisiyle aşırı sağ bir siyasi görüşe kaydı.

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Yetişkinlerin küçük yaştaki çocuklarla cinsel içerikli sohbet etmek istediği özel görüşmeler denetleyicilere en fazla rahatsızlık veren içerik türlerinden biri.

Çalışanlar içerik moderatörlüğü yaparken şiddet, pornografi ve zorbalık içeren çok fazla sayıda içeriği günde sekiz saat, hafta içi ve hafta sonu ‘asgari ücretle’ denetlemekten bezmiş,

Şirketin Berlin’deki moderasyon ekibinde çalışanlardan biri Guardian’a yapılan işin ne olduğunu henüz dünya genelinde çok fazla insanın bilmediğini şöyle anlattı: “Bugün buradayım çünkü diğer insanların da bu çukura düşmesini istemiyorum. Çağdaş bir toplum olarak bu yeni ‘internet’ denilen şeyle karşı karşıyayız ve bunla başa çıkmak için bazı kurallar bulmak zorundayız. Kullanıcıları istismardan, nefret söyleminden, ırkçılıktan korumak için bir ekip kurmak önemli. Fakat bu işin doğası hakkında bir tartışma açılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Hikayelerimizi paylaşmalıyız çünkü kimse bizim ne yaptığımızı, geçinmek için ne yapmak zorunda olduğumuzu bilmiyor.”

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Başka bir çalışan “Bu alanda işin öncüleri sayılırız. Tamamen yeni bir iş ve her şey temelde bir deney” dedi.

Bir moderatör ‘şok tabancası’ almayı düşünüyor

Habere göre bazı çalışanlar maruz kaldıkları şiddet nedeniyle anksiyete sorunları yaşıyor. Eski bir içerik moderatörü ‘diğer insanlardan korktuğu için bir çalışanın şok tabancası almayı düşündüğünü’ aktarırken, başka bir moderatör ise “Normal ve liberal görüşlü bir kişi, hatta progresif görüşleri bile olabilir, izlediği görüntülerin ardından göçmenler konusunda örneğin daha muhafazakar hale gelebiliyor” dedi.

Beyaz zengin adam Filipinli çocuktan 10 dolara pornografik fotoğraf istiyor

Yetişkinlerin küçük çocuklarla cinsel içerikli diyaloglar gerçekleştirdiğine de tanık olan içerik moderatörlerinden biri yapay zekanın ‘Cinsel istismar olabilir’ uyarısıyla etiketlediği bu tip içeriklerin yüzde 90’ının ‘cinsel içerikli’ olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Her gün inşa etmekte olduğumuz bir tür distopik toplumu biraz daha iyi anlıyorsunuz. Avrupa’dan ve ABD’den zengin ve beyaz adamlar Filipinler’deki küçük çocuklara cinsel içerikli fotoğraflarını göndermelerini talep ediyor 10 ya da 20 dolar karşılığında.”

30 saniyede bir içerik denetliyorlarmış

Facebook’un psikolojik danışmanlık hizmetinin yeterli olmadığını belirten çalışanlar The Verge’de yer alan bir haberin ardından çalışma koşullarının bir nebze hafifletildiğini belirtiyor. Daha önce sekiz saatlik mesaileri boyunca her 30 saniyede birden fazla içeriğe (günde bin kadar içerik) moderasyon yapması beklenen çalışanlar şimdi günde 400 ila 500 içeriği denetlemekle yükümlü.

Facebook’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle dendi: “İçerik moderatörlerimiz topluluğu güvenli tutabilmek için hayati öneme sahip bir iş yapıyor ve onların refahını sağlamak sorumluluğunu çok ciddiye alıyoruz. Aşırı rahatsız edici içeriklere maruziyetlerini sınırlamak için ve ihtiyaçları olan desteği, eğitimi, psikolojik danışmanlığı ve teknolojiyi sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.”