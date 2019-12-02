Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk görüşmesi tamamlandı; ikincisi 14 Aralık’ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin asgari ücretini belirlemek için Ankara’da görüşmelere başladı. İlk görüşme bir saat sürdü. Önümüzdeki yılın asgari ücreti, aralık sonundaki dördüncü toplantı sonucunda açıklanacak.

Fotoğraf: DHA

Toplantının ardından, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ikinci toplantının 14 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncü toplantının ise 17 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) gerçekleşeceğini söyledi.

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Konfederasyonlar rakam belirleyecek

Diğer işçi konfederasyonlarıyla değerlendirme yaprak bir rakam belirleyeceklerini belirten Irgat, “İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Genel Sekreteri Akansel Koç ise önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, “2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Doğrudan yedi milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Toplantıya bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

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Selçuk, toplantı öncesinde, “Çabamız, hepimizin ortak hedefi, tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini, koşullarını göz önünde bulundurarak, işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir bir kalkınmayı da tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek” dedi.

2002’de 184 lira olan net asgari ücretin 2019 yılında 2020 liraya çıkarıldığını anımsatan Selçuk şöyle devam etti: “Nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık 1.5 kat arttırmış bulunmaktayız. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri arasında 2002 yılı başında 15’inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12’inci sırada iken; bu yıl ülkemiz 10’uncu sıraya yükselmiş durumda.”

Selçuk, asgari ücretlilerin gelirinde vergi diliminin değişmesi nedeniyle meydana gelen düşüşü 7103 sayılı kanunla kalıcı hale getirerek önlediklerinin de altını çizdi.

Bekar işçinin yaşama maliyeti 2 bin 578 lira

Nazmi Irgat ise geçen hafta yaptıkları araştırma ile bekar bir işçinin yaşama maliyetini aylık net 2 bin 578 TL olarak belirlediklerini söyleyerek şunları söyledi: “Halen geçerli olan asgari ücret bir işçi için günlük net 67 lira 36 kuruştur. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen asgari ücret yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.”

İşverenlerin istekleri sıralandı

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret desteğinin 2020 yılında da 200 lira olarak devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak taleplerini sıraladı: “Yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2020 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkeden ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi yüklerinin tekrardan gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.”