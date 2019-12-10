Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Ankara’da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı.

Fotoğraf: DHA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ayağına Türk-İş ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

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Toplantı öncesinde, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile süreci götürdüklerini, ilk toplantı sonrası arkadaşlarının bu iki kuruluşu ziyaret edip görüş aldığını anlatan Atalay, 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olarak açıkladıklarını anımsattı.

Atalay şöyle devam etti: “Biz aynı noktadayız. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz.”

Atalay’ın açıklamasının ardından başlayan toplantıda konuşan Önder, komisyonun bağımsız olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz.”

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Önder’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.