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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücret pazarlığında üçüncü tur: TÜİK’in önerisi 2 bin 792 lira 10 kuruş

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) komisyona sunduğu öneri 2 bin 792 lira 10 kuruş.

Fotoğraf: Reuters

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapıldı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 7 Aralık’ta 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 13 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini söyledi.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen bugünkü üçüncü toplantı, Türk-İş’in ev sahipliğinde yapıldı.

Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

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TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısı gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak.

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