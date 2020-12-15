Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı: TİSK ‘salgın koşulu’ vurgusu yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) asgari ücretin, salgın koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklama geldi.

Fotoğraf: AA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapıldı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 7 Aralık’ta 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 13 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini söyledi.

AA’nın haberine göre TİSK heyetinin görüşlerini sunduğu çevrim içi toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Koç, asgari ücret masasının bu yıl salgının getirdiği olağanüstü şartların gölgesinde kurulduğuna vurgu yaptı.

Salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesinin her zamankinden önemli olduğunun altını çizen Koç, şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle, asgari ücretin, dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor. Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde bulunuyor.”

‘Yükseköğrenim mezunu iki gençten biri işsiz’

2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, geçici olarak kapaan veya faaliyetine ara veren işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması gerektiğini savunan Koç şöyle devam etti: “Doğu Avrupa kaynaklı iş gücü maliyetlerinde ciddi rekabet ile karşı karşıyayız. 1.3 milyon genç işsizimiz var ve üzülerek belirtmeliyiz ki her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsiz. Asgari ücret artışlarıyla paralel artışını sürdüren kayıt dışılık bugün yüzde 33 seviyelerinde seyrediyor.”

Vergi ve prim yükünün düşürülmesine ilişkin talep

Koç, OECD ortalamasının bir hayli üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesinin nefes aldıracağına değindi.

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş’in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.