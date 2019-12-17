Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü tur: TİSK gelecek toplantıda teklifini sunacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Fotoğraf: DHA

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

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Önder, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TİSK’in bir sunum yaptığını ve kendi açısından ekonomiyi ve çalışma hayatına bakışı değerlendirdiğini söyledi. Ir şöyle devam etti: “Sonrasında TÜİK temsilcimiz bir sunum yaptı. Geçen hafta yapılan toplantıda eksik kalan hususları tamamladı. Verilen bilgiler üzerine görüşmeler ve öneriler oldu. Gelecek hafta toplantımızı bakanımızın başkanlığında bakanlığımızda yapacağız. Orada da son noktayı koyacağız. Bugün teknik bir çalışma yapıldı.”

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan, bir çalışanın aylık gıda harcaması tutarını açıkladı. Harcama tutarı, hafif iş kolu için bin 940 lira, orta iş kolu için 2 bin 86 lira ve ağır iş kolu için 2 bin 331 lira olarak açıklandı.

‘TÜİK’in açıkladığı rakam beklentinin altında’

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK’in açıkladığı rakamın beklentilerinin çok altında olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİK’in enflasyonu arasında fark oluyor. Bu rakamın çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Asgari ücret için her ne kadar ‘Geçim ücreti değil’ deseler de, biz bunun insanca yaşayabilecekleri bir seviyede tespit edilmesini istiyoruz. Umuyorum komisyon bu doğrultuda karar verir.”

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TİSK: Teklifi gelecek toplantıda açıklayacağız

Koç ise gelecek toplantıda tekliflerini açıklayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “TÜİK hesaplaması işçi ve hükümet tarafının oy çokluğuyla geldi. Biz böyle bir hesaplama yönteminin masaya gelmesinin uygun bulmadığımızı ifade ettik. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz ve orada da nihai görüşümüzü paylaşacağız. Bizim önceliğimiz kayıt dışının önlenmesi ve kayıt dışı ile mücadeledir. 2020 yılında asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bizim yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değildir.”

Asgari ücret ay sonundaki dördüncü toplantıda belirlenecek.