Asfaltlama çalışması yapılırken sürücüleri uyarmak için flama sallarken kamyon çarpan işçi hayatını kaybetti

Ağrı’da, kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç’a çarptı.
Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Kılıç kaza mahallinde hayatını kaybetti.
Kılıç’ın cansız bedeni, 112 Acil Sağlık ekibince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.