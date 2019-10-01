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Yaramazlara biraz batar!

ASELSAN’da onlarca yöneticinin görevine son verildi

Bir dönem Borsa İstanbul’un (BİST) en değerli şirketi olan Askeri Elektronik Sanayii’nde (ASELSAN) geçen hafta üst yönetimde değişiklik yapılmasının ardından 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre görevden alınanlar arasında insansız araçlar grubu yöneticileri de bulunuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağlı faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN’da mali yönetim genel müdür yardımcılığına Okan Turan’ın yerine 2017’den bu yana ASELSAN’da muhasebe ve mali işler direktörü olarak görev yapan Mehmet Fatih Güçlü atanmıştı.

Şirketin bünyesindeki yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde azaltmaya gidileceği de kaydedildi.

Savunma teknolojilerindeki yükselişini borsaya da taşıyan ASELSAN, Kasım 2017 döneminde Borsa İstanbul’un (BİST) en değerli şirketi olmuştu.

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