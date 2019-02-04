Arzu Sabancı ‘sadece’ çekirdek ailesini savundu: Malta vatandaşı değiliz

İşadamı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, Sabancı ailesinin 11 üyesinin Malta vatandaşlığına geçmesini değerlendirirken “Çekirdek ailem (sadece eşi ve çocuklarını kastediyor) Malta vatandaşı değil. Vatan sevgisi bizim için her şeyin üstünde” dedi.

Arzu Sabancı ve oğullarından Hacı Sabancı.

Türkiye’de iş dünyasının sembol ailesi Sabancıların 11 mensubunun 2017’de Malta vatandaşlığı aldığı ortaya çıkmıştı. Bu isimler söyleydi: Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer’in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen’in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu (Gözdem ve Gizem Bilen), Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu.

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Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın oğullarından Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, Sabah’tan Tuğba Kalçık’a konuşurken beyin göçüyle ilgili soruya dayanıt verdi.

Oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’nın yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndüğünü hatırlatan Arzu Sabancı şöyle devam etti: “Evet, son günlerde çok tartışılan bir konu oldu beyin göçü. Gençler daha iyi koşullarda çalışmak için yurt dışına göç etmek istiyor ama şu unutulmamalı; aile ve vatan sevgisi de çok önemli. Biz Anadolu kültüründen gelmiş bir aileyiz. Eşim Ömer de, ben de çocuklarımızı sevgi ve sorumluluk bilinciyle, gelenek, göreneklerimizi öğreterek yetiştirmeye çalıştık. Vatan sevgisini aşıladık küçük yaşlarından itibaren onlara.”

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Arzu Sabancı, Sabancı ailesinden diğer isimler gibi Malta vatandaşlığı alıp almadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu: “Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta’dan vatandaşlık alan. Ama biz buna gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir.”

Arzu Sabancı’nın sözünü ettiği ‘çekirdek aile’ tanımı anne, baba, çocuklardan oluşan en dar akrabalık çevresini anlatıyor ve amca, dayı, kuzen, yeğen gibi akrabalıkları kapsayan ‘geniş aile’yi bu çerçevenin dışında bırakıyor.