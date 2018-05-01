Arzu Film’den ret: Gökbakar ve Yılmaz, ‘Tosun Paşa’yı yeniden çekemeyecek

Komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın ‘Tosun Paşa’ filmini tekrar çekmek istedikleri ancak ret yanıtını aldıkları bildirildi.
Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre önce Gökbakar, Arzu Film’e başvurarak filmi yeniden çekmek istediklerini söyledi.
Ancak şirketin kurucusu yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, teklifi reddetti. Ferdi Eğilmez, bunu babasının filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmamasıyla gerekçelendirdi.
Eğilmez, Cem Yılmaz’a da aynı yanıtı verdi.
‘Tosun Paşa’ filminde yönetmenlik koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda var. Film, 1976 yapımı.