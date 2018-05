Arzu Film’den Hürriyet’e yalanlama: ‘Tosun Paşa’yla ilgili herhangi bir teklif yok

Bu haber doğru değil, böylesi gelişmelerden haberim de yok, bunu teklif etmiş bir oyuncu da yok, bu haber için teyidimi alan da yok diye paylaşım yapıyorum, sanki aslı varmış gibi ismi geçen oyuncu arkadaşımıza da maalesef ağır sözler sarfediliyor…Bu iki önemli isimli kardeşim de bana böyle bir teklifle gelmediler. Gelmeye ihtiyaçları olduğu kanaatinde de değilim. Layıki ile yapıldığı takdirde tüm dünyada olduğu gibi bizde de devam filmlerinin yapılmasına da değildir benim itirazım, tarafımca bilinmeyen, onayımdan geçmemiş haberlerin değerli oyuncu isimlerinin de kullanılması sureti ile yapılıyor olmasınadır…Bu hususların dikkate alınarak özenli ve seviyeli paylaşımlar ve yazışmalar yapılmasını temenni ederim, sevgi ve saygılarımla../Ferdi Eğilmez 🙏❤🙏

A post shared by Arzu Film (@arzufilmasofficial) on May 1, 2018 at 5:02am PDT