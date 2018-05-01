Arzu Film’den Hürriyet’e yalanlama: ‘Tosun Paşa’yla ilgili herhangi bir teklif yok

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Arzu Film, komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın sinema efsanesi ‘Tosun Paşa’ filmini yeniden çekme isteğinin reddedildiğine ilişkin Hürriyet gazetesinde çıkan haberi yalanladı: “Böyle bir teklif gelmedi.”

Kartal Tibet’in yönettiği 1976 yapımı ‘Tosun Paşa’ filmininin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda bulunuyor.

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Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre önce Şahan Gökbakar, Arzu Film’e başvurarak filmi yeniden çekmek istediklerini söyledi. Ancak şirketin kurucusu yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, teklifi reddetti. Eğilmez, bunu babasının filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmamasıyla gerekçelendirdi. Eğilmez, Cem Yılmaz’a da aynı yanıtı verdi.

Diken dahil olmak üzere birçok gazete, Hürriyet’in imzalı haberini kullandı.

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Arzu Film’in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, haberin doğru olmadığı ve kendilerine böyle bir teklifin hiç gelmediği belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Gelmeye ihtiyaçları olduğu kanaatinde de değilim. Layıki ile yapıldığı takdirde tüm dünyada olduğu gibi bizde de devam filmlerinin yapılmasına da değildir benim itirazım, tarafımca bilinmeyen, onayımdan geçmemiş haberlerin değerli oyuncu isimlerinin de kullanılması sureti ile yapılıyor olmasınadır…Bu hususların dikkate alınarak özenli ve seviyeli paylaşımlar ve yazışmalar yapılmasını temenni ederim, sevgi ve saygılarımla../Ferdi Eğilmez.”