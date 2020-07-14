Artvin’den sonra Rize’de de sel: İki kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Madenli beldesiki Yeni Mahalle’de Ali Uzun’dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri Uzun’un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

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Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz’ün de hayatını kaybettiğini bildirdi.

( Muhittin Sandıkçı – Anadolu Ajansı )

Yağışın ardından bölgede gün ağarmasıyla hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100’ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi. Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.