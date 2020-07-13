Artvin’de sel ve heyelan: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kayıp

Artvin’de dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Yusufeli ilçesinde dün akşam sağanak sonrası heyelan ve sel oluştu. Sel sularına kapılan otomobildeki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Limak şirketine ait baraj şantiyesinde çalıştığı öğrenildi.

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AFAD ve UMKE ekipleri, bölgede mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, üç kişinin sele kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Öte yandan Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını sonrası işçiler kaçarak güvenli bölgelere gitti. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ve iş makineleri balçığa gömüldü.

Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolundaki tünelin her iki ucu toprak nedeniyle kapandı.