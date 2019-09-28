Artvin’de sel: Evleri su bastı; dere taşınca Hopa-Borçka yolu kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Fotoğraflar: DHA

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka deresi taştı; bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Reklam

Hopa’da Sundura Deresi’nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

