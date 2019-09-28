Diken

Yaramazlara biraz batar!

Artvin’de sel: Evleri su bastı; dere taşınca Hopa-Borçka yolu kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Fotoğraflar: DHA

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka deresi taştı; bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Reklam

Hopa’da Sundura Deresi’nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.  

SON HABERLER

Gülmece garantili; Müfit Can Saçıntı

Birbirine benzeyen tek kişilik gösterilerden sıkıldıysanız, iyi bir metin yazarının elinden çıkmış; gülmecenin sıcak ritmini sahnede seyirciyle buluşturan, bir yeni dönem meddahı izlemeyi isterseniz, ‘Lafını Esirgemeyenler’in bu son gösterilerini kaçırmayın.

Çünkü hep birlikte o araçlara binip gezdiler

Etyen Mahçupyan 3 Temmuz 2014 tarihli yazısına, ‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar’ diye başlık atmıştı. Muhalefetin yolsuzluğu tarif etmek için kullanmaya başladığı ‘israf’ kavramını, bir kefesi ‘çalışmak’, diğeri de ‘çalmak’ eylemi olan bir terazide tartmak söz konusu olunca, bu yazısı, günümüzde daha anlamlı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...