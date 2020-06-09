Artvin’de, izinsiz kazıya sekiz gözaltı

Artvin’in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda, izinsiz kazıda gün ışığına çıkarılan objeler ele bulundu. Sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, kazıda kullanıldığı düşünülen çeşitli eşyalara ve tarihi eser niteliğindeki objelere el kondu.

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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.