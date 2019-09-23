Artvin’de iş cinayeti: İki işçi kablo makarası çarpması sonucu hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler Recep Kılıç ve Orhan İnal yaşamını yitirdi.
DHA’nın haberine göre, dün akşam, Arılı köyünde hidroelektrik santralinin (HES) enerji nakil hattını çeken işçilerin çalışması sırasında kayan kablo makarası, Recep Kılıç ve Orhan İnal’a çarptı.
Bunun üzerine dengesini kaybeden iki işçi, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.