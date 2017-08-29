Artvin yaylalarında şimdi de maden arayacaklar

Karadeniz’in doğusunda bulunan Artvin’in doğası, HES’ler ve Yeşil Yol gibi projelerin ardından şimdi de maden tehdidi altında.

Evrensel’den Erdi Tütmez’in haberine göre Maden Teknik Arama (MTA), Eğrisu, Sevahil ve Tuvahit yaylalarında sondaj talışmalarına başlamak için kolları sıvadı.

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MTA, toplamda 2 bin 149 hektarlık (1500 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alanda sondaj yaparak hangi madenin nerede olduğunu tespit edecek, ardından da madencilik faaliyeti başlayacak.

Proje sahası içerisinde 10 tane 250-750 metre arasında değişen derinliklerde sondajların açılması planlanıyor.

Çevre ve şehircilik il müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle dendi: “Valiliğimize sunulan dosya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.”

‘Nükleer santral yaparlarsa tam olacak’

Arhavi Doğa Koruma Platformundan Sevinç Alçiçek, kentte taş ocaklarının halihazırda büyük tahribat yarattığını, onlarca HES projesinin olduğunu, yol çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Alçiçek, şöyle devam etti: “Her şeyi yaptılar bir de nükleer santral yaparlarsa tam olacak! Arhavi’de dokunulmadık yer bırakmamaya karar vermişler.”

Karadeniz İsyandadır Platformu Üyesi Hatice Hacısalihoğlu, kentte 300’den fazla maden ruhsatı verdiğini ifade ederek, “Bölgede önce sondaj yapılacak, madenler tespit edilecek. Ardından da maden bulunursa, harekete geçilecek. Bu büyük bir talan projesidir. Endişe verici bir durum. Doğaya vereceği zarar düşülmeden böyle projeler yapıldı ve ne yazık ki yapılmaya devam ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, bir mahkemenin önce “Artvin’de maden yapılamaz”, sonra da “Maden yapılabilir” diye karar verdiğini anımsatarak, hukuksuzluğa vurgu yaptı.