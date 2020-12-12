Artistik cimnastik takımı, Avrupa ikincisi

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye ikinci oldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Olimpik Cimnastik Salonu’ndaki organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarıştı.

Reklam

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Milli takımı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil etti.

Performansların ardından Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal’ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.