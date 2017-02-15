Artış var: Türkiye’de 2016’da 105.5 milyar adet sigara tüketildi

Türkiye’de 2016 yılında 105.5 milyar adet sigara tüketildi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından açıklanan rakamlara göre 2015 yılında göre satılan sigara miktarında yüzde 2.21’lik artış gerçekleşti. 2010 yılına göre artış ise yüzde 13 oldu.

2015 yılında tüketilen sigara miktarı ise 103.2 milyar adetti.

Sarma tütün üretimi bir önceki yıla göre yüzde 109.45 oranında artarak 211 ton olurken, nargilelik tütün üretimi yüzde 190.71 artış gösterdi.

Tütün sarımında kullanılan makaron ürününün satışı ise 19 milyar adetle bir önceki yıla göre yüzde 116.67 arttı.

Verilere göre sigara ihracatı yüzde 5.69 artarken, tütün firmaları ürünlerde yüzde 86.67 oranında ithal, yüzde 13.33 oranında yerli tütün kullandı.

2012’den sonra tüketim arttı

2012 yılından itibaren sigara tüketiminin artmaya başladığını belirten Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Önlemler gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, sigara içenlerin özgürlüğünün olmadığını savunarak, “Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, bu da olamaz” demişti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen ay yaptığı açıklamada restoran ve kafe gibi yerlerde bulunan yarı açık alanlarda da sigara içmenin yasaklanacağını söylemişti.

Akdağ son olarak, TÜİK verilerine göre sigara kullanımının yüzde 30’ların üstüne çıktığını ve bu kapsamda hazırladıkları yeni önlem paketini duyurmuştu.