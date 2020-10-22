Artış bekleniyordu: Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 10.25’te sabit tuttuğunu açıkladı.

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Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyordu. Beklenti 175 baz puan artış yönündeydi. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi. Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek GLP faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildi.”

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleştiğinin belirtildiği açıklamada, “Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.