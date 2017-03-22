‘Artık yokuz’: Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Serhat Boz cinayetinin ardından tribünü bırakma kararı aldı 

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Altay deplasmanı yolculuğu öncesinde çıkan ve üyesi Serhat Boz’un öldürüldüğü kavganın ardından tribünü bırakma kararı aldı.

‘Bundan sonra tribünde olmayalım’

Çekilme kararını açıklayan grubun liderlerinden Özgür Taşkıran, şunları söyledi: “Biz bugüne kadar bir tek taraftarımızın burnu kanamasın, canı yanmasın diye uğraş verdik. Ama pazar günü canımızı, Serhat Boz kardeşimizi haince bir saldırıda kaybettik. Serhat’ın ölümü hepimizi derinden üzdü. Bundan sonra tribünde hiçbir acının yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdık. Serhat’ın mezarına toprak atarken, pazar günü arkadaşlarımızla birlikte bir karar aldık. ‘Bundan sonra tribünde olmayalım’ dedik. Ama acımız dinsin, önce Serhat’ın yasını tutalım, daha sonra bu konuyu açıklarız diye bekliyorduk.”

‘Bu yolla çamur atanlara yazıklar olsun’

Altay maçının biletleri için toplanan 6 bin 900 lira üzerinden yapılan yorumlar nedeniyle ayrılık kararını hemen açıklama gereği duyduklarını dile getiren Taşkıran, şöyle devam etti: “Bugüne kadar hakkımızda tek bir dolandırıcılık, sahtekarlık suçlaması olmadığı halde, Serhat Boz gibi her deplasmanda yanımızda olan bir kardeşimizin acısı yaşanırken bunların yaşanması bizim acımızı daha da büyütmüştür. Hodri Meydan olarak, bu deplasmanda topladığımız para olan 6 bin 900 lirayı Kocaelispor aracılığıyla Altay Kulübü’ne makbuzu karşılığı taraftarlarımızın maça giriş ücreti olarak ödedik. Ama Serhat kardeşimiz daha mezarına konulmadan bu yolla bize çamur atmaya çalışanlara yazıklar olsun diyorum. Bizim için Serhat’tan sonra tribünde olmakla olmamak arasında fark yoktur. Bu nedenle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte tribünü bırakma kararı aldık. Bizim yüzümüzden maça gelemediğini söyleyenlerin de önü açılmış oluyor.”