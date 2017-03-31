Artık üçü bir arada…

‘Hababam Sınıfı’, ‘Canım Kardeşim’, ‘Oh Olsun’, ‘Süt Kardeşler’, ‘Köyden İndim Şehire’… Türk sinemasının hafızalara kazınan, hiç eskimeyen filmlerinin unutulmaz kahramanlarına hayat veren oyunculardan Halit Akçatepe aramızdan ayrıldı.
2000 yılında kaybettiğimiz Kemal Sunal ve geçen yıl yaşamını yitiren Tarık Akan’ın ardından Halit Akçatepe de 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Aynı zamanda çok iyi arkadaş olan bu üçlü şimdi başka bir yerde, bir arada…
70 yıldır sahnedeydi
‘Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’si, ‘Süt Kardeşler’in Ramazan’ı, ‘Köyden İndim Şehire’nin ‘Himmet Ağabeeey’ diye seslenen Gayret’iydi Halit Akçatepe.
Çocuk oyuncu olarak başladığı sanat hayatında tam 70 yıl sahnede kaldı.
1 Ocak 1938 yılında doğan ünlü oyuncu son olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinde rol almıştı.
Akçatepe rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul’da tedavi görüyordu.