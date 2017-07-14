‘Artık öldürünce tutuklanır’: Baykal’ın oğluna kafa atan güvenlikçinin tahliye itirazına ret

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ODTÜ mezuniyet töreninde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal’a kafa atan özel güvenlik görevlisinin serbest bırakılmasına yönelik itiraz reddedildi.

ODTÜ, güvenlik görevlisi Mustafa B.’nin işine son vermişti.

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Baykal’ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu, Mustafa B.’nin adli kayıtlarında, ertelenmiş cezası, yaralama ve tehditten hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davasının bulunduğunu ve kaçma şüphesi olduğunu belirterek itiraz dilekçesi vermişti.

Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, önceki mahkeme tarafından verilen ‘adli kontrol’ ile serbest bırakılmanın yerinde bir karar olduğuna hükmetti.

Saldırganın serbest bırakılmasına, “İki ayrı suçtan devam eden davaları sürüyor. Bu üçüncü, artık dördüncü suçunda birisini öldürünce tutuklanır” diyerek tepki gösteren Baykal, saldırıyı şöyle anlatmıştı: “10 metre ileride eşimin yanına gitmek istedim. Güvenlikçi bırakmadı. İsmini sordum birisiyle konuşurken bu şahıs geldi. ‘Al al benim de ismimi al’ diye bağırdı. Zaten öfkeden deliye dönmüş gibi duruyordu, ne olduğunu anlamadan birden kafa attı. Kan akmaya başlayınca ambulansla hastaneye gittik. O kadar rahatlar ki amirleri geldi ambulansa ‘O biraz değişik bir adamdır’ diye bana anlatıyor. Polis bile çağırmadılar.”