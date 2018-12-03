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Artık kesin: ‘Soros’un üniversitesi’ Macaristan’dan taşınıyor

Son dönemde Macaristan hükümetinin hedef haline getirdiği Macar asıllı milyarder George Soros tarafından finanse edilen Orta Avrupa Üniversitesi’nin (CEU) Avusturya’ya taşınacağı duyuruldu.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

Soros’un 250 milyon dolarlık bağışıyla 1991’de başkent Budapeşte’de kurulan Orta Avrupa Üniversitesi, Viyana’da kampüs inşa ettirmeye başlamıştı.

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AFP’nin haberine göre üniversiteden yapılan açıklamada “CEU Budapeşte’yi terk etmeye zorlandı” dendi.

Açıklamada, Macaristan’da yapılan kanuni değişiklikler nedeniyle CEU’nun 1 Ocak 2019 itibariyle yeni öğrenci kabul edemeyeceği, bu yüzden tüm eğitim programlarına Eylül 2019’da Viyana’da devam etme kararı alındığı belirtildi.

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Başbakan Viktor Orban yönetimindeki hükümet geçen sene üniversitenin faaliyet koşullarını ortadan kaldıran bir yasal düzenlemeye imza atmıştı.

Yeni kanuna göre, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ile Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanmasını gerekiyor.

CEU, hükümetin üniversite için belirlediği yeni şartlarını yerine getirmesine rağmen iktidar tarafı üniversiteyle anlaşmaya yanaşmıyor. Bu durum Orban’ın üniversiteyi kapatmak istediği yönünde yorumlanıyor.

Macaristan hükümeti, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını iddia ediyor.

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