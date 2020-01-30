Artık gelinlik giyen erkeklerin, bebeklerini besleyen babaların da emojisi var

Bu yıl kullanılmaya başlayacak yeni emoji seti tanıtıldı. 2020 model emojilerde hayvan çeşitliliği artarken gelinlikli adam, smokin giymiş kadın, cinsiyetsiz ‘Noel baba’ seçenekleri var.

Fotoğraf: Emojipedia

Unicode Consortium isimli kar amacı gütmeyen bir organizasyonun Apple ve Android ürünlerinde kullanılmak üzere hazırladığı emojiler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

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Yeni emojiler özellikle cinsiyetsiz karakterlere yer vererek insanların kendini daha rahat ifade edebilmesini sağladığı için övgü topladı.

117 yeni emoji içeren sette bebeğini biberonla besleyen baba, dünyada giderek popülerliği artan ‘bubble tea’, trans bayrağı, matruşka bebeği, kutup ayısı, ağlayan gülen surat gibi seçenekler var.

Yeni emojilerin yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.