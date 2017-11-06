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Artık eski günlerde: AKM’ye veda

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Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden AKM, dokuz yıl kapalı kalmasının ardından yıkılacak. Yeni binanın 2019 yılının ilk aylarına yetiştirilmesi planlanıyor. (Reuters/Murad Sezer)


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