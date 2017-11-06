Artık eski günlerde: AKM’ye veda

Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden AKM, dokuz yıl kapalı kalmasının ardından yıkılacak. Yeni binanın 2019 yılının ilk aylarına yetiştirilmesi planlanıyor. (Reuters/Murad Sezer)
Yaramazlara biraz batar!
Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden AKM, dokuz yıl kapalı kalmasının ardından yıkılacak. Yeni binanın 2019 yılının ilk aylarına yetiştirilmesi planlanıyor. (Reuters/Murad Sezer)
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’nin ABD’deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıkladı. ABD, Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını açıklamış, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce bilgi verilmesi konusunda Türk hükümetinin taahhüt verdiği ve Türkiye’deki ABD misyonu çalışanları hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığı aktarılmıştı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan […]
Başbakanlık resmi Twitter hesabının takip ettiği dört kullanıcı arasında, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro da bulunuyor.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, tutuklanma nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözleri olduğunu savundu.
Konya’da Suriyelilere saldıranlardan 15’i gözaltına alındı ancak ‘mala zarar vermek’ suçundan işlem yapılacak.
‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Ahmet Altan, “İktidarın korku projesi toplum için değil, kendileri için büyük bir korkuya, hatta kabusa dönüştü” dedi.