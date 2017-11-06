Artık eski günlerde: AKM’ye veda

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’nin ABD’deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıkladı. ABD, Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını açıklamış, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce bilgi verilmesi konusunda Türk hükümetinin taahhüt verdiği ve Türkiye’deki ABD misyonu çalışanları hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığı aktarılmıştı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan […]