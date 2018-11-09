Kalın’a Beştepe’de yeni görev yeni unvan: Başdanışman ve büyükelçi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararıyla İbrahim Kalın cumhurbaşkanı başdanışmanlığına getirildi.
Kalın’a ‘büyükelçi‘ unvanı da verildi.
AKP’den Beştepe’ye yeni transfer
Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararıyla AKP Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla da cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevine getirildi.
Kararlar kapsamında bazı büyükelçiliklere yeni atamalar yapılırken, bazı büyükelçiler merkeze çekildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliklere vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu atandı.
Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar ise görevden alındı.