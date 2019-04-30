‘Artık Çocuk Değiller’in yönetmeni John Singleton öldü

‘Artık Çocuk Değiller’ (Boyz N The Hood) filmiyle Oscar’a en iyi yönetmen dalında aday olan ilk Afrika kökenli ABD’li olan John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İki hafta önce inme nedeniyle hastaneye kaldırılan Singleton’ın ABD’nin Los Angeles kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinden çekildiği açıklandı. 1991 yapımı ‘Artık Çocuk Değiller’deki başarısıyla Afrika kökenli ABD’li yönetmenlerin öncüsü olarak nitelendirilen Singleton’ın ailesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Maalesef üzülerek onu yaşam destek ünitesinden çekme kararı aldık. Bize bu süreçte destek veren hayranlarına, meslektaşlarına, dostlarına ve tabii hastanedeki doktorlara çok teşekkür ederiz.”

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Singleton’ın ölümü sinema dünyasını derinden üzdü. ABD’li yapımcı ve oyuncu Jordan Peele, Twitter’da “John gerçek bir ilham kaynağı ve cesur bir sanatçıydı. Vizyonu her şeyi değiştirdi” mesajını paylaştı.

ABD’li oyuncu ve yönetmen Spike Lee ise, Instagram’daki paylaşımında Singleton’la öğrenciyken tanıştığını yazdı. Lee, Singleton’ın sinema tutkusuna, işini gönülden yapmasına değinerek ona övgü yağdırdı. ABD’li oyuncu Samuel L Jackson ise Twitter’da “Çok erken gitti” yazdı.

1968’de Los Angeles’ta doğan Singleton, USC Sinema Sanatları Okulu’na gitti. Mezun olduktan bir aydan kısa süre sonra ‘Artık Çocuk Değiller’i çekti. Çocukluğunda yaşadıklarından esinlendiği filmde Los Angeles’ın arka sokaklarında büyüyen üç gencin öyküsünü anlatarak ses getiren Singleton’ın sevilen diğer filmleri arasında ‘Higher Learning’ ve ‘Sadece Justice’ (Poetic Justice) yer alıyor.

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