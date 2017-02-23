Artık ‘beton boynuz’: Yat limanı projesiyle Haliç’e devasa dolgu geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen işadamı Fettah Tamince’nin ihalesini aldığı, ‘Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’nin yapılması durumunda ‘altın boynuz’ olarak bilinen Haliç’in büyük kısmı doldurulacak.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarılan, kamuoyunda Haliçport olarak bilinen projede toplamda 14 bin 89.23 metrekare olan dolgu alanına, 4 bin 159 metrekare daha ilave edilecek. Haliç kıyısına yat limanı, platform, iskele ve rıhtım yapılacak.

AKP iktidarının inşaat sektöründeki alamet-i farikası ‘yap işlet devret’ modeliyle dört yılı inşaat olmak üzere 49 yıllığına kiraya verilen bölge özel proje alanı ilan edilmişti. 2013 yılında ihaleye çıkarılan tersaneler, 1 milyar 346 milyon dolarla Fettah Tamince’ye ait Sembol Uluslararası Yatırım ile Ekopark Turizm- Fine Otel’den oluşan konsorsiyum kazanmıştı.

2’inci etap da tamam

Buna göre, projede 1’inci etap tarihi sit alanı, 2’inci etap deniz tarafında kalan alanlar ve 3’üncü etap özel proje alanı dışında kalan zindan arkası mezarlığı ve park alanı olmak üzere üçe bölündü.

2’nci etabına ilişkin planları önceki gün askıya çıkarılan projenin detayları, 559 yıllık Haliç tersanelerinin dolgu alanlarıyla ‘üstünü örteceğe’ benziyor.

Detaylar şöyle:

* Her biri en az 70 yat bağlama kapasiteli iki adet yat limanı yapılacak. Yüzer iskele sistemi kullanılacak.

* İki adet iskele yapılacak.

* Mevcut 14 bin 089 metrekare dolgu alanın yanına, 4 bin 159 metrekare daha dolgu yapılacak. Böylece dolgu alanlarının toplam büyüklüğü 18 bin 248 metrekare olacak.

* Projede metrekare açısından alan kullanım dağılımı ise şöyle olacak: Yat limanı: 50 bin 666, iskele: 5 bin 21, rıhtım: 11 bin 971, platform: 952, kızak: 459