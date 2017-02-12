Artık Belgrad ‘çöplüğü’: İstanbul’un ciğerleri hafriyat yığınlarıyla can çekişiyor

Kentsel dönüşüm ve ‘mega projeler’le devasa bir şantiye alanına çevrilen İstanbul’un kuzeyindeki Belgrad Ormanı, kamyonların bıraktığı moloz ve hafriyatlarla çöplüğe döndü.

Hafriyat ve molozların dönüştürülmesi için İstanbul’da toplam 14 alan bulunuyor. Bu alanlardan birisi de Eyüp’e bağlı Çiftalan Hafriyat Döküm Sahası.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre kamyonlar Çiftalan Hafriyat Döküm Sahası’na ton başına 4 lira vermemek için inşaat artıklarını gece geç saatlerde Belgrad Ormanı ve İstanbul’un kuzey köylerinden Çiftalan’ın çevresine döküyor.

Bölgeye ulaşım Belgrad Ormanı’ndan geçen Kemerburgaz-Çiftalan yolundan sağlanıyor. Bu yol şimdiden yol kenarına ve ortasına atılan inşaat artığı malzemelerle dolu.

Döküm sahalarının dışına hafriyat ve moloz dökmenin cezası 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre şahıslar için 50 bin 975 lirayken, tüzel kişiler içinse 150 bin 975 lira. Bu cezadan kurtulmak isteyen kamyoncular hafriyatı gece saatlerinde dökme yoluna gidiyor.

‘Farları kapatıp döküyorlar’

Bir görgü tanığı, kamyonların hafriyat dökümünü şöyle anlattı: “Gece saat 02.00’de, 03.00’te farlarını kapatıp hafriyat ve molozlarını yol kenarına, ormanın içine döküyorlar. O saatte herkes uyuduğu için yakalanmıyorlar. Köy halkı olarak kaçak döküm yapan kamyoncuların yakalanmasını istiyoruz.”

‘Bir gecede üç dört kamyon’

Her gece moloz döküldüğünü fark ettiklerini belirten Çiftalan Köyü Muhtarı Harun Gürhanel’se, şunları söyledi: “Karakola ve jandarmaya şikâyette bulunduk. ‘40 ayak tipi’ dediğimiz kamyon her gece yol ortasına, ormanın içine moloz döküp kaçıyor. Molozları gördüğümüzde temizliyoruz. Ancak sabah kalktığımızda tekrar molozlarla karşılaşıyoruz. Bir gecede üç dört kamyon döküyor.”