Artan vergilerle fazla veren bütçe, eylülde yine eksiye geçti; yıllık açık hedefi dokuz ayda ‘tutturuldu’

Bütçe gelirleri eylülde 78.9 milyar lira, giderleri 108.6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe eylülde 29.7 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 140.6 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

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Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 artarak 78 milyar 916 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 34.4 artışla 108 milyar 580 milyon lira oldu.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.6 yükselerek 729 milyar 422 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17.6 artarak 870 milyar 13 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 29 milyar 665 milyon lira ve ocak-eylül döneminde 140 milyar 591 milyon lira açık verdi.

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2020 bütçesinde gider 1 trilyon 95.5 milyar lira, gelir 956.6 milyar lira, bütçe açığı ise 138.9 milyar lira öngörülmüştü. Geçen yılki Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise bu rakam 38.9 milyar lira olarak planlanmıştı.

Hedefi büyüttü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen ay açıkladığı 2021-2023 dönemini kapsayan planda ise bütçe açığının milli gelire oranını bu yıl yüzde 4.9 düzeyinde öngörülüyor.

Planda bu yıl 702 milyar dolar olacağı öngörülen milli gelirin güncel kurla Türk Lirası karşılığı 5 trilyon 576 milyar lira yapıyor.

Dolayısıyla bu yılki bütçe açığı hedefi ‘yeni’ YEP’te 273 milyar 224 milyon lira düzeyinde bekleniyor.