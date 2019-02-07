Artan gıda fiyatlarına karşı Bakan Albayrak: Marjinal bir durumla karşı karşıyayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayı enflasyonu açıklandıktan sonra fiyatlarda ‘çok marjinal bir durumla‘ karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fiyatlarda ‘beklenmedik olağanüstü bir artış‘ görüldüğünü belirten Albayrak, taşıma zincirinin maliyetleri yüzde 30 arttırdığını kaydetti.

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Fiyat artışlarını engellemek için çalışmalara başlandığını ifade eden maliye bakanı, önümüzdeki hafta gıdada İstanbul’da 50, Ankara’da da 30’dan fazla noktada gıdada belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri kurulacağını açıkladı.

Artan sebze fiyatlarıyla ilgili de Albayrak, gıda komitesinin çalışmalarını çok yakında bitireceğini ve bu sorunun gündemden çıkacağını söyledi.

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