ArsNova’dan ‘Kırmızı Mektep’te akapella konseri

Kübra Şenyaylar’ın kurucusu olduğu ArsNova akapella korosu, ‘Kırmızı Mektep’ olarak da bilinen Özel Fener Rum Lisesi’nde geçen hafta konser verdi. Konserin tüm gelirleri Ağrı’daki okullara bağışlandı.

‘Sevgi Her Şeydir’ projesi kapsamında, her konserinde izleyicilerden imkanı kısıtlı okullara bağışlanmak üzere kitap toplayan ArsNova, konserlerin tüm geliriyle öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıyor. Koristler ise birçok farklı meslek gruplarından, gönüllü olarak bir araya geliyor.

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Fener Rum Lisesi (Kırmızı Mektep)

Repertuvarında Müslüman ve Hristiyan ilahilerinin yanı sıra Türkçe, Macarca, Danca ve İspanyolca folk müziklerin de bulunduğu ArsNova, bir sonraki konserini İstanbul’un Taksim semtindeki Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi’nde verecek.

Akapella, müzik terminolojisinde ‘a capella’ olarak geçen çok sesli bir müzik türüdür. Enstrüman olarak insan sesi kullanılır.