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Arslantepe Höyüğü’nde 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe Höyüğü’nde bu yılki kazı çalışmaları sona ererken ulaşılan kalıntılar arasında en çok 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti dikkat çekti.

Fotoğraflar: DHA

Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nde üçte birlik bölümde çalışmalar tamamlandı. İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin başkanlığında 2 Ağustos’ta başlayan bu yılki kazı çalışmaları 2 Ekim’de sona erdi.

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Kazı ekibinin iki gün süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan 5 bin 700 yıllık iskeletin altı-yeri yaşlarında bir çocuğa olduğu tahmin edilirken, iskeletten numuneler alınarak analiz için kazı evinin deposuna konuldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün, kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

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