Arslan Tekin: Virüs kardeşliği buraya kadarmış

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere, çoklukla CHP’li belediyeler işsizlere, fakirlere ulaşabilmek için kampanyalar başlattılar.

İçişleri Bakanı, tabii Saray’ın bilgisi dahilinde, müdahale etti ve belediyelerin hesaplarını dondurdu, nakdi yardımları iade ettirdi. Önceki akşam, FOX TV’nin haberinde Fatih Portakal, gazetemizin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun gönderdiği kendi yardımının iade edildiğine dair notu okudu. Müdahalenin müşahhas örneği.

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