Arslan Tekin: Virüs hızla yayılıyor, bu işin şakası yok!

Testleri hızlandırmalıyız. Ne imkân varsa kullanmalıyız. Her gece rakam açıklanıyor. 9 can kaybı 670. Bu yazıyı okuduğunuzda daha katlanmış olacak.

Türkiye’ye diyebilirim ki, virüs umreciler vasıtasıyla girdi. Umreciler karantinaya alınma tedbiri sonra düşünüldü. Önce dönüp memleketlerine dağılanların kaçı doktora gitti? Kaçı kendisini yakınlarından izole edebildi? Umreden geliyorlar… Herkes “Hoş geldin.”diyecek, el öpecek. Hacdan ve umreden gelenlerin ellerini, büyüklerimizin ellerinin öpüldüğü gibi üstü değil; kutsal mekanlara dokunduğu düşüncesiyle avuç içi öpülüyor. (Ben de çocukluğumda, hacdan gelen dedem elinin içini uzatınca öğrenmiştim.)

Reklam

İyi bildiğim bir ilçemizde, umreden gelen kişi kendi isteğiyle hastahaneye gidiyor. Virüsün bulaştığı anlaşılıyor. Hemen tedaviye alınıyor ama kurtulamıyor. İlk açıklananlardan.

Arslan Tekin’in yazısı