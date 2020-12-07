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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: ‘Vay orduyu sattınız’ yaygarası koparanlar önce aynaya baksın!

‘Ordu’ ve ‘sattınız’ sözleri, kutsanan ‘Peygamber ocağı’nın ve bu ocağı bağrına basan Türk milletinin ‘satıldığı’ gibi mana çıkarmak istiyorlar.

“Orduyu sattınız!” sözü, milletin hassas damarına dokunma olduğu hesabını yapan ‘satanlar’, suç bastırmak için her fırsatta o milletvekili üzerinden CHP’ye yükleneceklerdir.

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“Zamanında bir taşeron cemaatle iş birliği ederek orduyu asıl satan kimdi?” diye bir tartışmaya girilse, hükûmet edenler, bu tartışmanın altından kalkabilirler mi?!

15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün ardında kimler varsa ordu onlara peşkeş çekilmiştir, deseler nasıl cevap verecekler!

“Vay orduyu sattınız!” yaygarası koparanlar önce aynaya baksınlar!

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Arslan Tekin’in yazısı

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‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.