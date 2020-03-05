Arslan Tekin: Türkiye’nin her noktası Putin’in menzilinde

Putin, “Benim her türlü silahım var. Aklınızı başınıza devşirin, senin sarayını başına yıkardım.” demeye getiriyor. Hava savunma sistemimizi veren o; daha kurulmadı. Kurulsa bile kilitleyecek olan da o. Türkiye’nin her noktası Putin’in menzilinde. Şu Rusların Türkleri yok sayıp Beşşâr’ın çapulcularına sahip çıkmasının, birtakım iğrençlikleri akla getirmemesi mümkün değil. Putin, Ortadoğu’da mezhep çatışmasını körüklemek istiyor. İsrail’in de farklı bir fikri olamaz. Çünkü İsrail için, ne kadar kargaşalık, o kadar selâmet. Etrafında güçlenen bir Müslüman ülke, mutlak tehlikedir.
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