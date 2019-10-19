Arslan Tekin: Tedbiri elden bırakmamalıyız, ABD yine hinlik düşünüyordur

Bildiklerini okudular. Bizi oyalayacaklarını sandılar. Neye yarayacaksa, askerleri devriyeye çıkarttılar. Fayda yok. ABD’nin donattığı PKK unsurlarını temizlemek için Suriye’nin kuzeyine yine girdik.

Washington, baktı olmuyor, Ankara’ya, iki yetkilisini gönderdi.PKK, ABD’nin taşeronu mu, ABD PKK’nın mı? karar veremedim!

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Neticede, tam istediğimiz olmasa da, yine bizim kesinkes bu işi bitireceğimizi, PKK’yı, bir daha belini doğrultamayacak şekilde, bölgeden söküp atacağımızı görünce, hadi gelin bir yol bulalım, dediler.

Tedbiri elden bırakmamalıyız. ABD yine hinlik düşünüyordur. PKK’yı daha güneye çekmek demek, gücünü korusun, biz yine silah verelim. Türkiye’nin dikkati başka yöne döndüğü bir anda PKK’yı üzerlerine salalım, demektir.

Trump öyle “PKK, IŞİD’den tehlikeli” gibi, ‘zaman ayarlı’ sözleriyle kimseyi kandıramaz!

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Arslan Tekin’in yazısı