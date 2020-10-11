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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Putin, Aliyev’i neyle tehdit etti?

Aklıma takılan, Bakü ‘ateşkes’e “evet” derken Ankara’yla istişare etti mi? Sonradan Ankara’ya telefon açılıp bilgi verildiğine göre istişare edilmediği anlaşılıyor.

Ankara’nın tavrı net… Madem başlandı, sonuna kadar gidilmeli ve işgaldeki topraklar kurtarılmalı.

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Putin’in ateşkes emrine -evet, emrine- Azerbaycan halkı ne diyor? Hiç beklemedikleri bir vaziyetle karşı karşıyalar. İlham Aliyev, askerî elbise giyip “işgaldeki Azerbaycan toprakları kesinlikle kurtarılacaktır. Ateşkese razı değiliz.” derken, ne oldu da Putin’e boyun eğdi.

İnsan düşünmeden edemiyor… Putin, İlham Aliyev’i neyle tehdit etti?

Arslan Tekin’in yazısı

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