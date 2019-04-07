Arslan Tekin: Özal, kendi cumhurbaşkanlığı için ‘Alışırsınız’ demişti, ama halk alışamamıştı

‘Topal ördek’ (Lame duck) Amerikan siyasetinde görev süresinin sonuna gelen başkanlara deniyormuş. Başkan olduğu hâlde kongrede, partisinin çoğunluğu sağlamaması için de söylendiğine dair izahlar olmakla beraber, örneğin özü birinci açıklamamızdır.

Cumhurun (=halkın) başkanı olması gereken zat, aşırı tavırlı. Makamının neyi kapladığını aklına getirmiyor.

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‘Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiği fikri benliğimize öyle işlemiş ki, yeni rejime alışamadık. ‘Partili cumhurbaşkanı’nın bu keskin, kinli, hışımlı, hınçılı tavırlarını bu yüzden yadırgıyoruz herhâlde! Turgut Özal, kendi cumhurbaşkanlığı için ne demişti? “Alışırsınız, alışırsınız.” Ama halk alışamamıştı.

Arslan Tekin’in yazısı