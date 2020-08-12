Arslan Tekin: Muharrem İnce’ye ne oluyor? Yediği önünde yemediği arkasında

Ak Parti’den kopan Ahmet Davutoğlu’nu, Ali Babacan’ı anlarım. Partilerinde istiskal edilmişlerdi. Ali Babacan deyince Abdullah Gül’le birlikte anmak gerekir. Abdullah Gül’e yapılanlar çok ağırdı. Cumhurbaşkanlığı süresinin biteceği günün bir gün öncesi, parti başkanlığına aday olmasın diye kongre yaptılar. Ahmet Davutoğlu’nu, hiçbir şahsiyet sahibinin kabul edemeyeceği davranışla Ak Parti Genel Başkanlığı’ndan ve başbakanlıktan düşürdüler, “Kapı orada. İstersen git.” demeye getirdiler.

Muharrem İnce’ye ne oluyor? Yediği önünde yemediği arkasında.

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Küçük hesaplarla kurulan partiler, küçük kalır ve biter.

CHP köklü bir partidir. Diğer partilerden kopanlar yol alabilir ama CHP’den kopanlar, yol alamaz.

Arslan Tekin’in yazısı