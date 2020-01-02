Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Libya’ya asker göndermek Ravel Mülakatı’na varır

TBMM’de, Libya’ya asker göndermek için izin tezkeresi görüşülecek.

Türkiye bir hamle yapsa, dost bildiklerimiz, çıkar ilişkisi içinde olduklarımız da karşımızda durur. Biz iç tesanütü sağlayamadıktan sonra dışarının tavrına ne diyebiliriz? Önce dönüp kendimize bakmalıyız.

Reklam

“Libya’da ne işimiz var?” sorusunun cevabını nasıl vereceksiniz? Hadi gittik, ya bütün dünya üzerimize çullanır, elimizdekinden de olursak?

İş nereye varır biliyor musunuz? Revel Mülâkatı’na.

Revel, Estonya’nın başşehri Tallin’in eski adı. Baltık kıyısında. İngiltere Kralı VII. Edward ile Rusya Çarı II. Nikola, burada buluşmuşlar, 9-10 Haziran 1908’de Osmanlı ülkesini parçalama hesabı yapmışlardır. Osmanlı’nın çöküşünü hızlandıran bu buluşmadır.

Reklam

Arslan Tekin’in yazısı

SON HABERLER

Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.

2020 başlarken…

Umutlu günlerin başlangıcı olsun 2020, Uzay’a gidememiş olsak da, iki karış toprağımız üstünde huzurla yaşayabileceğimiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...