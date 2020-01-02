Arslan Tekin: Libya’ya asker göndermek Ravel Mülakatı’na varır

TBMM’de, Libya’ya asker göndermek için izin tezkeresi görüşülecek.

Türkiye bir hamle yapsa, dost bildiklerimiz, çıkar ilişkisi içinde olduklarımız da karşımızda durur. Biz iç tesanütü sağlayamadıktan sonra dışarının tavrına ne diyebiliriz? Önce dönüp kendimize bakmalıyız.

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“Libya’da ne işimiz var?” sorusunun cevabını nasıl vereceksiniz? Hadi gittik, ya bütün dünya üzerimize çullanır, elimizdekinden de olursak?

İş nereye varır biliyor musunuz? Revel Mülâkatı’na.

Revel, Estonya’nın başşehri Tallin’in eski adı. Baltık kıyısında. İngiltere Kralı VII. Edward ile Rusya Çarı II. Nikola, burada buluşmuşlar, 9-10 Haziran 1908’de Osmanlı ülkesini parçalama hesabı yapmışlardır. Osmanlı’nın çöküşünü hızlandıran bu buluşmadır.

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Arslan Tekin’in yazısı