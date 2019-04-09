Arslan Tekin: Korkularını yenemiyorlar

Hüseyin Çelik, Gezi Olayları’nda benzemezlerin bir araya gelmesine kendi politikalarının sebep olduğunu ima ederek şu sonuca varır:

“Basiretli bir yönetim, içerde de dışarda da, söylem ve eylemleriyle muhalif ve muarızlarını bir araya gelmeye teşvik etmez. Hele hele onları tanımlarken hepsini bir sepette yer almaya asla icbar etmez. Kamplaşma ve bloklaşma, ilk etapta taraftarlarınızı konsolide eder ama orta ve uzun vadede bu yol ve yöntem, ülkeyi maceraya, hatta iç çatışmalara sürükler.”

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İşte geldiğimiz nokta! Kendisinden korkusu olmayan yenilgiyi kabul eder.

Arslan Tekin’in yazısı