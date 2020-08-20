Arslan Tekin: Kılıçdaroğlu sağ-sol ayrımının partisini dar alana sokacağını çok iyi biliyor

CHP’nin Kılıçdaroğlu dönemi farklı. ‘Sol’ jargonu geri planda ve hatta yok. Sol parti olup olmadıkları daha önce sorulmuş ve kategorize edilmeye karşı tavrını ortaya koymuştu.

Son röportajında yine ‘sol’ soruldu. ‘Sol’ saplantılı eski CHP’lilerde partinin sağa kayacağı endişesi ağır basıyor. Sağdan anladıkları nedir ve kayarsa ne olur? Ben bilmiyorum ama sanırım bu iddiada bulunanlar bir izah getiremeyeceklerdir.

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Geçmişin ‘bölünmüşlükler’ini aşmalıyız. 12 Eylül öncesinde ‘sağ’ kırk parça, ‘sol’ da kırk parçaydı… Son kertede iki blok ortaya çıkıyordu ve düşmanlık güdülüyordu. Başka ülkede yaşamıyoruz. Sen sağ bloktaysan, kardeşin sol bloktadır.

Kılıçdaroğlu, bu ayırımın partisini dar alana sokacağını, ittifakları sınırlayacağını ve ortak düşüncenin önünü keseceğini çok iyi biliyor.

Arslan Tekin’in yazısı