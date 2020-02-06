Arslan Tekin: Kanal İstanbul iletişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, internette “Kanal İstanbul” sayfası açmış.

İstanbul Kanal için bu kadar hassasiyet gösteriliyorsa bir sıkıntı var, demektir.

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Halkı iknada güçlük çekiliyor. İnsanlar, Boğaz’ın yanı başında bir kanal açılarak, balıkçı kayıklarına güzergâh çizilmesine pek aklı yatmadığı görüldüğü için, dört bir koldan, ikna turları düzenlenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Fahrettin Altun Bey, muhterem bakan! Yedi düvelin üzerimize geldiği şu zamanda, dışarıyla kurmak istediğiniz “iletişim” ve aydınlatma faaliyetinizden bu köşede övgüyle bahsettim. Peşin hükümlü olmadığımı hususiyetle belirteyim. Şunu soramadan edemiyorum: Kanal İstanbul için taraftar toplamak İletişim Başkanlığı’nın işi mi?

Arslan Tekin’in yazısı