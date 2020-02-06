Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Kanal İstanbul iletişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, internette “Kanal İstanbul” sayfası açmış.

İstanbul Kanal için bu kadar hassasiyet gösteriliyorsa bir sıkıntı var, demektir.

Reklam

Halkı iknada güçlük çekiliyor. İnsanlar, Boğaz’ın yanı başında bir kanal açılarak, balıkçı kayıklarına güzergâh çizilmesine pek aklı yatmadığı görüldüğü için, dört bir koldan, ikna turları düzenlenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Fahrettin Altun Bey, muhterem bakan! Yedi düvelin üzerimize geldiği şu zamanda, dışarıyla kurmak istediğiniz “iletişim” ve aydınlatma faaliyetinizden bu köşede övgüyle bahsettim. Peşin hükümlü olmadığımı hususiyetle belirteyim. Şunu soramadan edemiyorum: Kanal İstanbul için taraftar toplamak İletişim Başkanlığı’nın işi mi?

Arslan Tekin’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Van’da çığ felaketi: 33 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...